Charlene di Monaco bloccata in Sudafrica: «Ho seri problemi di salute» La verità

È ancora in Sudafrica la principessa Charlene di Monaco che, per la prima volta, ha parlato delle sue condizioni di salute. Lontana dal Principato, dal marito Alberto e dai figli Jacques e Gabriella, la principessa ha dichiarato al magazine sudafricano News24 di trovarsi ancora lì per «Seri motivi di salute».

A riportare la notizie è Today.it, dove si legge che Charlene ha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene inserito per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l'operazione, però, è subentrata un'infezione alle orecchie per cui è impossibilitata a viaggiare, visto che il suo udito non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20mila piedi.

La lontananza forzata ha impedito alla principessa di festeggiare il suo decimo anniversario di matrimonio con il principe Alberto. «Lui è il principale pilastro dellla mia vita e la mia forza. Senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso». Dopo una primo viaggio a inizio giugno per andare a trovarla, il marito e i figli starebbero organizzando un secondo viaggio, anche se la pandemia limita e rallenta gli spostamenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 15:37

