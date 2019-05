Channing Tatum infuoca Instagram, nudo sotto la doccia per una scommessa persa

Rick Schroder, l'attore de Il piccolo Lord arrestato per violenza domestica​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

infuoca: l'attore statunitense, 39 anni compiuti una settimana fa, è stato protagonista di uno scatto ad altissimo tasso erotico. Dopo aver perso una scommessa, infatti,ha dovuto pagare pegno posando completamentesotto la, per la gioia delle tante fan.Lo scatto su, in meno di 24 ore, ha raccolto quasi tre milioni di 'like'. A realizzare la foto è stata, al secolo Jessica Cornish, l'attuale compagna dell'attore, cantautrice britannica diventata famosissima in tutto il mondo anni fa con la hit Price Tag. I due si frequentano da qualche mese ed hanno fatto un gioco, Jenga, in cuiè risultato sconfitto. L'attore ha spiegato: «Ho perso con Jessica, lo sconfitto doveva postare una foto scelta e realizzata dal vincitore. Non giocherò mai più a Jenga con lei...».Lo scatto, tuttavia, è stato apprezzatissimo da tutte le fan di, attore e ballerino diventato famoso in tutto il mondo grazie ai ruoli in Step Up e Magic Mike. Proprio con Step Up, il 39enne attore aveva trovato l'amore con, con cui è stato sposato dal 2009 al 2018 e da cui aveva avuto, nel 2013, anche la figlia Everly.