Chanel Totti “disperata” su Instagram: «I miei pomeriggi con Isa»

di Redazione web

Chanel Totti bada alla sorellina minore Isabel e quindi trascorre con lei i pomeriggi a fare i compiti che le vengono assegnati a scuola. La figlia maggiore di Ilary Blasi e Francesco Totti ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui documenta come sta passando la giornata e scrive: «I miei pomeriggi con Isa».

Totti e Noemi, finita la vacanza ai Caraibi: spuntano le foto dell'intimità di coppia

Ilary Blasi di nuovo felice, Bastian appare per la prima volta sui social dell'ex moglie di Totti: «Tesoro»

La storia di Chanel

Chanel Totti è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram dove conta diverse centinaia di migliaia di follower. La figlia maggiore di Ilary Blasi e Francesco Totti nelle sue giornate deve anche prendersi cura della più piccola di casa: Isabel. In una delle ultime storie postate su Instagram, Chanel stava aiutando la sorellina a svolgere i compiti per casa.

I commenti degli hater

Ultimamente Chanel Totti è stata al centro di varie polemiche. La separazione dei suoi genitori ha attirato i riflettori anche su di lei che è stata criticata duramente dagli hater per il modo in cui si atteggia su Instagram. In molti sostengono poi, che la ragazza sia ricorsa a qualche ritocchino in viso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA