Chanel Totti, la replica all'hater su Tik Tok lascia tutti senza parole

Chanel Totti non si smentisce mai. Il caratterino che dimostra sui social ha evidenti origini. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, nonostante la giovane età, è già al centro di gossip e polemiche. A chi le critica di sembrare troppo grande per il modo di vestirsi e di porsi, lei non ha mai dato troppo peso e almeno rispetto a quanto dimostra sui social networ, non risponde mai alle critiche che le vengono fatte. Questa volta, però, ha risposto in prima persona e il commento è tutto da ridere.

Il commento di Chanel Totti su Tik Tok

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti regala sempre la possibilità agli hater di commentare quello che fa e come si comporta.

Non sempre, però, per aspetti positivi, come ad esempio l'accusa mossa dalla ex del suo attuale ragazzo Cristian Babalus che la indicava al pubblico social come l'amante. O ancora la criticata torta di compleanno, la cui frase scritta non è stata ben vista da chi le ricorda che essendo minorenne, la decorazione che si riferiva all'alcol non era un buon esempio.

Questa volta, però, nonostante non abbia mai risposto alle critiche, ha deciso di farlo in un modo impeccabile. A un utente che ha scritto: «Ai Sedici anni. Più otto = 24 ai ventiquattro e li dimostri», Chanel ha risposto limitandosi a correggere l'errore grammaticale, ricordando che il verbo avere richiede l'"H".

