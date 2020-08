di Enrico Chillè

Nel gruppo ci sono diverse foto che, a detta degli utenti, ritrarrebbero Chanel Totti, nonostante presumibilmente non sia veramente lei. Ecco cosa porta la sessualizzazione delle bambine e giovani ragazzine. Ecco cosa porta sbattere in prima pagina il lato B di una 13enne

Come si valorizzano le donne? Mostrandone al mondo il loro corpo? Magari sottolineando quando hanno dei “difetti” rispetto ai canoni estetici imposti, oppure facendo notare quanto siano “sexy” se quei canoni li rispettano? E i valori della famiglia quali sono? Mettere in risalto il fondoschiena di una ragazzina e dire che assomiglia a quello della madre? E intanto si aizzano le fantasie perverse dei pedofili?

Perché questo è il problema. In Italia ogni anno colpiscono 21 mila pedofili, un caso ogni 400 minori, un caso ogni quattro scuole, un caso ogni 500 famiglie. E questi sono solo i casi più gravi e che vengono denunciati e incriminati. Non si contano gli innumerevoli casi di molestie che i bambini subiscono e nemmeno lo dicono ai genitori. Ma che la vita gliela rovinano comunque. E gli 80.000 pedofili che vanno a fare turismo sessuale minorile nei Paesi poveri, abominevole primato tutto italiano, che non saranno mai incriminati

L'Italia è un Paese in cui ci si scandalizza, ci si arrabbia, si fa la rivolta per pagare un centesimo una busta del supermercato, per una partita di calcio persa, per portare la mascherina durante una pandemia

Ma di fronte alla pedofilia nessuno fa niente. Qualche commento indignato sotto un articolo che ne parla e poi finisce tutto là. E intanto i bambini continuano ad essere vittime. E quando si subiscono abusi, la ferita viene portata dentro per sempre e dilania l'anima. È ora di dire basta. È ora di fare una rivolta. Una rivolta vera. La pedofilia va fermata

