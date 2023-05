Chanel Totti e la frecciatina social: «​Quello che la gente non sa...». Ecco cosa ha detto

di Redazione Web

Chanel Totti ha da poco compiuto sedici anni. A oltre una settimana dalla data del compleanno la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è finita sotto il mirino degli hater a causa della torta con la scritta: «Reggo più alcol che persone». Nelle ultime ore la figlia di Ilary Blasi ha condiviso nelle sue Instagram stories una riflessione a suon di frecciatina. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Chanel Totti nelle sue Instagram stories ha condiviso una frase particolare: «Privacy is power. What people don't know, they can't ruin» ossia «La privacy è potere.

Poche ore dopo anche Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel, ha pubblicato una frase nelle sue Instagram stories facendo riferimento alla propria privacy: «Lascia che le persone giudichino chi sembri. Non tutti devono sapere chi sei».

Che i due stiano inviando dei messaggi diretti tramite Instagram è chiaro. Sarà che vorranno ottenere una reazione di qualcuno? Per il momento non ci resta che aspettare altri aggiornamenti a riguardo.

Martedì 23 Maggio 2023

