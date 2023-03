«Chanel Totti guida senza cintura di sicurezza», lo scatto sulla minicar (in posa spavalda) fa infuriare i fan

di Redazione Web

Chanel Totti, adolescente ribelle. La 15enne si è immortalata alla guida della sua minicar, regalata dal papà Francesco Totti per il suo compleanno, mentre si dirigeva probabilmente a scuola. Lo scatto ha fatto il giro del web ed è stato ampiamento criticato da chi non ha potuto fare a meno di notare che la secondogenita di Ilary Blasi fosse senza cintura di sicurezza. Era ferma quando ha scattato la foto (magari a un semaforo rosso) o è semplicemente irresponsabilità?

Occhiali da sole, coda di cavallo e posa da spavalda per mettere in mostra l'outfit del giorno. Chanel Totti, infatti, per mostrare la combo calza e scarpe Nike ha portato una gamba sul sedile. La figlia dell'ex Capitano della Roma è al volante di una Aixam City GTO, una minicar elettrica con il cambio automatico, dunque senza pedale della frizione. Motivo per il quale, anche se l'adolscente stava guidando, ha potuto mettere la gamba in mostra?

Una scusa che non regge. Soprattutto se a ciò si aggiunge l'assenza di cintura di sicurezza. Obbligatoria per ogni passeggero a bordo del veicolo.

Tuttavia, non essendo un video non è facile comprendere se Chanel fosse in movimento, oppure se, ferma a un semaforo, ha approfitatto del rosso per slacciarsi al volo la cintura e immortarlarsi a bordo della sua vettura. Beneficio del dubbio? Non secondo gli hater, che hanno condannato il gesto imprudente dell'adolescente.

