Totti, Chanel e il dolce risveglio su Instagram: «Buongiorno amore mio»

Chanel Totti non ha mai nascosto la propria passione e il proprio amore per gli animali. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi posta spesso contenuti social in cui è insieme a gattini o a cagnolini. Nella sua ultima storia Instagram Chanel dà il buongiorno alla sua cagnolina.

Il buongiorno di Chanel Totti

Nella sua ultima storia Instagram Chanel Totti scrive: «Buongiorno amore mio» e filma la sua cagnolina che si gode beatamente le coccole. La secondogenita dell'ex capitano della Roma è molto seguita sui social (il suo profilo Instagram conta più di 200 mila follower). Spesso è capitato che Chanel venisse attaccata duramente dagli hater che l'hanno accusata di essersi già ritoccata nonostante la sua gioavane età (15 anni).

Il rapporto con Noemi Bocchi

Nonostante la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi abbia fatto molto rumore, i figli della coppia sembrano essere sereni. Christian, Chanel e Isabel andrebbero infatti, molto d'accordo con Noemi Bocchi, la nuova fidanzata del Pupone.

