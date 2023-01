Cesare Cremonini, l'ex fidanzata Martina svela i dettagli inediti della separazione: «Mi ha ferita molto...»

di Redazione Web

Cesare Cremonini e Martina Maggiore non sono più una coppia. A confermare la rottura, dopo mesi di rumors, ci ha pensato l'ex fidanzata con una Instagram stories, dove ha reso pubblica la loro separazione: «Non stiamo insieme da mesi ormai».

Martina ha deciso così di rompere il silenzio e svelare alcuni dettagli inediti che i fan della ormai ex coppia non conoscevano, ma che da mesi sospettavano che la relazione tra i due fosse giunta al capolinea.

La spiegazione

«Stai raggiungendo Cesare?», ha chiesto un utente sul sul profilo Instagram. E Martina ha risposto svelando la verità una volta per tutte: «No e vorrei chiarire una cosa. Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento quindi non so dove sia», ha spiegato la giovane.

«Cesare rimarrà per me una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre, è stata una relazione lunga ed importante ma che purtroppo mi ha ferita molto», continua Martina, svelando i retroscena della rottura.

«Vorrei solo non essere più paragonata a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la “ex” di… Detto questo mi auguro davvero che lui sia felice e con lui anche io», ha chiosato, chiudendo così pubblicamente un capitolo importante della sua vita.

Cesare e Martina si sono conosciuti nel 2019. Un amore nato e maturato lontano dai paparazzi, ma non mancavano di tanto in tanto le dediche social con foto e messaggi romantici. Nonostante i 18 anni di differenza i due dimostravano di essere tanto innamorati. Ma alcuni motivi, non noti, li hanno ora separati e li hanno portati a non sentirsi più, almeno per il momento.

