Cesara Buonamici del Tg5 si sposa: il matrimonio dopo 24 anni di fidanzamento

Arriva dopo 24 anni di fidanzamento il sì di Cesara Buonamici, la celebre giornalista e conduttrice del Tg5, 65 anni, al medico israeliano Joshua Kalman, 71 anni. I due si sposeranno con rito civile a Fiesole, in Toscana. A dare l'annuncio delle nozze è stato il settimanale Novella 2000 che ha preso visione delle pubblicazioni.

La data precisa della cerimonia non è nota, ma i documenti hanno una validità di sei mesi. Lo scorso ottobre la Buonamici, ospite di Verissimo, aveva detto a Silvia Toffanin che al matrimonio non pensava: «Quando le cose funzionano, ti sembra di non voler rompere l’incantesimo». Ora avranno pensato di coronare l'amore.

«Mi ha resa una donna migliore. Mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione: mi ha arricchito molto. C'è stato uno scambio prezioso tra noi, anche se ognuno ha mantenuto la propria fede. Mi porta ancora il caffè ogni mattina. A volte io sono pesante, ma anche lui lo è e glielo dico spesso. Siamo allegri, a volte un po' arrabbiati, ma abbiamo una buona sintonia. Ci piace molto viaggiare», le parole della cronista che ha conosciuto il compagno a Roma oltre vent'anni fa.

