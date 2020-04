Cecilia Rodriguez e la vita di campagna: sexy contadina per Ignazio Moser

Cecilia sta trascorrendo la quarantena assieme a Ignazio Moser. La coppietta, nata all’interno di un’edizione del Grande Fratello vip, abita a Trento nella casa della famiglia di lui e Cecilia non ci ha messo molto ad entrare di forza nella vita di campagna.

Dal suo account infatti la sorellina minore di Belen, neanche lei ex naufraga dell’Isola dei Famosi, intrattiene i suoi numerosi follower e posta anche scena di vita quotidiana. A parte prendere il sole e trascorrere il tempo col fidanzato la Rodriguez si dà da fare anche con le attività di casa. Tra le padella, stirare, tagliare l’erba o spaccare la legna: “La contadinella più bella”, come commenta Ignazio a un suo scatto bucolico.



D’altronde Cecilia non ha mai nascosto di amare la vita di campagna: “Non ho mai nascosto – ha fatto sapere in un’intervista a "Chi” - il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui”.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 20:15

