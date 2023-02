Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Lei nega tutto: «Della mia storia ci occupiamo noi»

Cecilia Rodriguez smentisce definitivamente le voci sulla sua crisi con Ignazio Moser. Nei giorni scorsi si era molto parlato di una brutta crisi, addirittura della fine della relazione a causa di un tradimento. I diretti interessati hanno sempre taciuto sull'argomento, pur mostrando foto e video che li ritraevano insieme, smentendo di fatto ogni pettegolezzo. Ora però la sorella di Belen ha voluto dire la sua.

La smentita

Nelle sue Instagram Stories la modella argentina ha chiarito, anche con un po' di ironia: «Quando c'è il sole sono una ragazza più serena, quindi la prossima volta che volete sapere il mio stato d'animo, aprite la finestra, vedete quello che c'è fuori e capite perché non sono sorridente. Poi è la vita che è così, ci sta avere una giornata no, concedetevela», spiega, lasciando intuire che quella che è stata descritta come crisi insanabile era solo un banale litigio tra innamorati.

Il chiarimento

Poi però tiene a precisare: «Non sono arrabbiata, sono un po' stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose. Voglio dire che della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato. Cercate di non fare del male agli altri. Questo è il consiglio della giornata che voglio lasciarvi». Così Cecilia spera di mettere la parola fine sul gossip in merito alla sua relazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 15:13

