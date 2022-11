Cecilia Rodriguez incinta? Il pancino sospetto mette in allerta i fan

di Redazione web

Pancino sospetto per Cecilia Rodriguez: sarà incinta? Il dubbio rimane, visto che né lei né il futuro marito Ignazio Moser hanno smentito o confermato il gossip che da giorni coinvolge entrambi. Fatto sta che i fan sono in trepidazione e ogni foto sembra confermare la news. Tra le stories della sorella di Belen spunta una foto in cui non si può non notare il pancino gonfio, tipico di una gravidanza in corso. Vestito nero aderente, corto, e cappotto: Cechu è in posa di fronte all'obiettivo e il pancino è ben visibile. Sarà vero? O sarà «colpa del lattosio» come aveva detto Beatrice Valli per deviare i fan?

Che sia un bicchiere di vino di troppo o la verità, dalle stories e dalle foto che circolano sul web, la pancia di Cecilia non sembra così piatta, come solitamente appare. I due presto convoleranno a nozze: sarà stata una scelta in vista della nascita del bambino?

Il decollo

Da quel 2017, anno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser varcavano la soglia della Casa più spiata d’Italia, iniziando una chiacchieratissima storia d'amore, fino ad oggi, 2022, quando hanno deciso di convolare a nozze. E forse anche di avere un bambino. Infatti, Moser ha chiesto in sposa la modella, con una romantica proposta di matrimonio. E Cecilia ha detto sì. A rivelarlo sono stati i due futuri sposi con un video su Instagram, più che romantico. «And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!» ha scritto Ignazio come didascalia del post in cui si vede una parte della proposta nuziale. In camera da letto, illuminata con delle candele, l’imprenditore ha donato l’anello alla sua Cecilia.

