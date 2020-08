Cecilia Rodriguez, testa nella credenza e lato B in vista. E il pensiero va a Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La frase che scappa ad Andrea Damante non lascia dubbi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono protagonisti del gossip estivo insieme all'altraLe voci della rottura trovano ulteriori conferme dai post 'in solitaria' dei rispettivi profili. La coppia è 'scoppiata', almeno per quanto riguarda le vacanze, dal momento che le stanno trascorrendo separati. L'argentina, inoltre, evita di mostrare ai followers gli occhi dai quali potrebbe trasparire la sua delusione.Nell'ultimo scatto ha testa nella credenza alla ricerca di qualcosa e il lato B in vista. Indossa un costume e il fondoschiena da solo può mandare in delirio i fan. Un post che rimanda al famosodella casa delPer alcuni, infatti, la foto nasconderebbe un messaggio per Ignazio Moser, un piccolo attacco di nostalgia verso il periodo in cui tutto è cominciato. Quell'anta aperta porterebbe, dunque, il pensiero al 28enne.L'amore tra Cecilia e Ignazio è nato nella casa più spiata d'Italia, sotto i riflettori, e ha monopolizzato l'attenzione mediatica. La sorella di Belen era fidanzata conma lo ha lasciato in diretta televisiva perché nutriva dei sentimenti per Ignazio. Nella casa la coppia ha fatto parlare di sé per la presunta scena dinell'armadio, smentita da entrambi più volte.