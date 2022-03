Cecilia Rodriguez lascia Instagram? Il giallo della pagina "scomparsa" (dopo l'avvertimento ai fan)

Cecilia Rodriguez sembra aver mantenuto la promessa e lasciato Instagram. Da qualche ora infatti l’account social della sorella minore di Belen Rodriguez non è più raggiungibile e solo pochi giorni fa l’ex gieffina in salsa vip aveva minacciato alcuni follower troppo insistenti: «Mi tolgo da Instagram. Non state bene con il cervello, avete rotto i maroni».

Cecilia Rodriguez lascia i social?

Cecilia Rodriguez sembra aver lasciato il social. Da qualche ora infatti l’account dell’influencer e fidanzata di Ignazio Moser non è più raggiungibile, con la piattaforma di condivisione che avverte: “È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa. Torna su Instagram”.

Il fatto non sembra casuale dato che qualche giorno fa Cecilia aveva minacciato il suo abbandono a seguito delle domande troppo pressanti di alcune follower sul fidanzato Ignazio: «Ogni tanto – aveva spiegato - vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato. Io ho il mio lavoro la mia vita, che poi la mia vita dipende tanto da lui, questo è amore. Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui. Quindi o lo capite una volta per tutte o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me. Il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro, è il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. Per questo io devo farlo vedere per tutto il tempo devo parlare del mio fidanzato?».

Insomma, se così fosse la Rodriguez lascerebbe da parte il suo ruolo attivo di influencer, potendosi comunque dedicare al mondo dello spettacolo e alle attività intraprese con la sorella nel campo della moda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 19:41

