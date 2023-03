Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il padre di lui dubbioso: «Il matrimonio? In quel periodo c'è la vendemmia»

di Redazione web

Francesco Moser ha detto la sua sull'unione e il futuro matrimonio tra il figlio Ignazio Moser e la compagna Cecilia Rodriguez. L'ex ciclista, in una lunga intervista al Corriere della Sera, sembra aver lasciato intendere che per il figlio avrebbe pensato a un altro tipo di futuro. Pur avendo un buon rapporto con la famiglia Rodriguez non sembra essere troppo felice e convinto delle imminenti nozze.

La futura nuora

Alla domanda sul fatto se avesse fatto o meno il tifo per la coppia, Moser risponde: «Ognuno sceglie la sua vita. Io ho le mie idee, ma non sempre si avverano e mi adatto». Il riferimento è alla partecipazione dei due al Grande Fratello Vip, nel corso del quale Cecilia lasciò Francesco Monte per mettersi appunto con Ignazio. Sulle prossime nozze resta sibillino: «Non lo so, non mi pronuncio», afferma, poi aggiunge però: «Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia».

I dubbi sulle nozze

Non sembra quindi convinto che facciano sul serio. Recentemente Ignazio e Cecilia hanno vissuto un momento di crisi che aveva fatto pensare al peggio, ma ora sembra superato e pare che i due abbiano ripreso i preparativi per le nozze, sebbene i familiari di lui non si dicano ancora molto convinti, anzi, quasi dubbiosi che alla fine andranno all'altare.

