Cecilia Rodriguez e i piani con Ignazio Moser: «Non pensiamo al matrimonio, ma vorrei essere mamma»

Cecilia Rodriguez confessa: «Avrei lasciato Francesco Monte anche se non avessi incontrato Ignazio Moser»

Per lui ha lasciatoe con lui sogna il proprio futuro. Va ancora a gonfie vele l'amore tra, nato nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche se è presto per pensare al matrimonio, come rivela la stessa sorella minore di Belen: «Non è che non ci vogliamo sposare, è che siamo ancora molto giovani e ora stiamo bene così. Certo, a Ignazio diciamolo pure: se mi volesse dare l'anello...».Il futuro della coppia, comunque, potrebbe non passare per l'altare ma per la formazione di una famiglia. Cecilia, intervistata da Nuovo Tv, ha infatti spiegato: «Il mondo dello spettacolo è molto invadente, io cerco di tirarmene fuori il più possibile. Vorrei essere mamma, in futuro mi vedo a casa, ad occuparmi di mio marito e dei miei figli».Cecilia, che con Ignazio ha raggiunto il traguardo degli otto mesi di fidanzamento (festeggiati con una sensuale foto di coppia su), ha poi rivelato: «Non ci hanno mai contattato per Temptation Island, ma in ogni caso avrei rifiutato perché non voglio mettere a repentaglio la mia relazione sentimentale per la carriera. Ignazio è una persona meravigliosa, siamo una coppia semplice, che fa una vita normale».