Paola Di Benedetto: «Lasciata da Francesco Monte dalla sera al mattino. Pensa ancora a Cecilia»

MILANO – “Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere, l’educazione, l’energia”parla del fidanzato, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello per cui ha lasciato, in diretta tv, l’ex compagno Francesco Monte.Cecilia ha trascorso una vacanza alle Maldive con la sua nuova fiamma e durante il viaggio è stata intervista da “Gente”: “Lo stringerei a me tutto il giorno. A volte cerco di trattenermi, perché so di essere pesante, ma è così stupendo: che ci posso fare? Qualche istante prima di partire, mentre chiudevo la valigia, mi ha colto un senso di smarrimento: ‘Se superiamo questa, se non litighiamo nemmeno laggiù, è fatta!’, ho pensato”.Tra un anno Cecilia vorrebbe metter su famiglia (“Non ho dubbi su di lui e su di noi. Tra un anno, se si sentirà pronto, mi piacerebbe iniziare pensare a una famiglia”) e anche Ignazio condivide tanto amore: “Quando stai così bene con una persona viene spontaneo pensare e parlare del futuro. Viviamo insieme e per ora non ho fretta di fare passi azzardati, ma un bambino nostro ci piacerebbe. Ho 25 anni e molto da dimostrare e realizzare, ma io vorrei essere un papà giovane, per avere le energie e gli entusiasmi giusti per un. Ma ci vogliono anche basi solide e le stiamo costruendo”