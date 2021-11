I fan più attenti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono preoccupati per le sorti della coppia. C'è chi è convinto che tra i due sia accaduto qualcosa. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Ignazio Moser pubblica su Instagram delle Stories non troppo carine sulla fidanzata Cecilia Rodriguez: ecco qual è stata la sua reazione

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA