Cecilia Rodriguez e il giallo della gravidanza: la sua risposta social

Cecilia Rodriguez incinta? Negli ultimi giorni si era diffusa sulla rete la notizia che voleva Cecilia Rodriguez incinta del suo primo figlio dal fidanzato Ignazio Moser. Cecilia, sorella minore di Belen Rodriguez, ha deciso di risolvere il giallo attraverso il suo account Instagram.

Cecilia Rodriguez e il giallo della gravidanza

Sul web si era diffusa la notizia che voleva Cecilia Rodriguez in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Ignazio Moser, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip. A scatenare la voce una foto pubblicata dalla sorella minore di Belen che la vedeva un po’ gonfia, in aggiunta alla sue ultime dichiarazioni sul suo desiderio di maternità.

Cecilia ha quindi deciso di mettere le cose in chiaro dal suo account social: «Ci tengo a dirvi – ha fatto sapere ai suoi follower nelle stories - che non sono incinta... Ma ho la faccio di una incinta? Non lo sono, magari ma non lo sono. Quando sarà il momento, state tranquilli che ve lo dirò, perché non vedo l’ora… (...) Sono dell’idea che ogni cosa, ma soprattutto un figlio che penso sia la cosa più importante e più bella al mondo debba arrivare nel momento giusto”.

Cecilia Rodriguez ha anche commentato la foto incriminata che ha fatto nascere il gossip: «Trovate una via di mezzo, Se non ci riuscite vi aiuto io. Se sono troppo magra non va bene, se ho un chiletto in più o un po’ di gonfiore non va bene lo stesso…».

