Cecilia Rodriguez contro Francesco Monte: "Non è certo il poverino della situazione, merito la felicità"

MILANO - “Ho deluso Francesco, me ne rendo conto, ma non sono pentita di aver pensato alla mia felicità. Ora sto benissimo”.torna a parlare del suo ex,, che ha lasciato in diretta tv al Grande Fratello Vip dopo essersi innamorata del coinquilino Ignazio Moser: “Io non mi sono giustificata con lui durante il confronto, lui non è il poverino della situazione – ha fatto sapere a “Nuovo Tv” - Per molto tempo Francesco si è dedicato al suo lavoro, mi ha trascurata e io sono mi sono allontanata. Sono convinta di meritare la felicità che ho trovato accanto a Ignazio Moser".La relazione andava avanti da quattro anni, ma Cecilia aveva dei dubbi già prima di entrare nel reality: "Prima di entrare nella Casa nutrivo qualche dubbio sui miei sentimenti per Francesco Monte. Litigavamo tanto per gelosia e anche per incomprensioni caratteriali. Dentro la Casa ho trovato il coraggio di prendere una decisione. Monte sa che tra noi c’erano problemi”.