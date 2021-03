Cecilia Rodriguez in barca, Ignazio Moser le sculaccia il lato b nel video social

Cecilia Rodriguez pubblica un video inedito del suo passato, dove complice l'estate si regala un giro in barca in compagnia dell’inseparabile Ignazio Moser. Sotto al sole Cecilia Rodriguez si lancia in un ballo sexy e poi viene “sculacciata” dal fidanzato.

CECILIA RODRIGUEZ, IL VIDEO CON IGNAZIO MOSER

Con l’impossibilità di muoversi liberamente per via del coronavirus Cecilia Rodriguez ha pubblicato un inedito video estivo, che ha abbondantemente superato il milione di visualizzazioni, in cui fa una gita in barca assieme al fidanzato Ignazio Moser. La sorella minore di Belen Rodriguez comincia improvvisamente a ballare, accompagnata dal fidanzato, che poi approfitta per darle delle sculacciate sul lato b nel finale: “Questo – scrive Cecilia Rodriguez nella didascalia - è il mio fidanzato ...... #videoinedito”. I fan sono entusiasti dell’improvviso “regalo” di Cecilia, anche da parte del pubblico femminile che sembra apprezzare molto Ignazio Moser: “Sai perché piace?? – le fa sapere una fan - Perché riesce sempre ad essere se stesso...”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA