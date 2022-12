Cecilia Rodriguez, l'allenamento di Ignazio Moser sulla neve: «Trova le differenze»

Allenamento sotto la neve per la coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Su Instagram, Cecilia pubblica foto di un allenamento in montagna, precisamente in Trentino, dove i due stanno trascorrendo qualche giorno. E le differenze sono lampanti. A petto nudo, Ignazio si allena immerso nella neve, sfidando freddo e temperature bassissime: petto nudo e pantaloncini. Al contrario, invece, Cecilia è coperta dalla testa ai piedi: cappello, cappotto, sciarpa e scarponicini.

"Gli opposti si attraggono", recita il detto: sarà stato così anche per i due ex gieffini che si sono scelti proprio durante il Gf Vip? Partendo già dall'outfit, Cecu e Ignazio hanno fatto scelte diverse, ma di certo la loro storia d'amore procede a gonfie vele e presto i due convoleranno a nozze.

Con gli alpaca





Incinta?

Si vociferaCecilia Rodriguez mostra un pancino sospetto. La sorella di Belen Rodriguez, prossima al matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser, ha trascorso qualche giorno in montagna, in vacanza, con il compagno e alcuni amici e ha deciso di raccogliere i momenti migliori in una serie di foto pubblicate come post su Instagram. Tra i contenuti c'è però un video che mostra delle rotondità sospette. Cecilia indossa un abitino nero, molto aderente e corto che lascia intravedere in modo molto chiaro il suo fisico. Solitamente sempre con una pancia ultra piatta Cecilia mostra però un pancino arrotondato e il sospetto che possa essere in attesa di un figlio è nato tra i followers. La ex girffina d'altronde non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma, così come il suo compagno di diventare padre. Prossimi alle nozze il prossimo autunno, potrebbero aver deciso di metter su famiglia.

