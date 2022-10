Cecchi Paone pazzo del fidanzato Simone: «Sesso 5 volte a settimana, a letto lo chiamo 'bionda'»

Alessandro Cecchi Paone si gode la sua nuova storia d'amore con Simone Antolini. Svelata la scorsa estate, adesso è di dominio pubblico, tanto che i due raccontano senza problemi pure i momenti di intimità. «Facciamo sesso cinque volte a settimana, con due giorni di riposo. Sì, ogni tanto ci riposiamo», ha detto il giornalista a Le Iene.

Cecchi Paone pazzo di Simone

«Io reggo bene ancora, ma devo fare una assicurazione sulla vita», dice Cecchi Paone, che quando viene interrogato sulla parte di Simone che ama di più, non ha dubbi: «Il cu*o». Il giovane è meno diretto nella risposta: «Di Alessandro mi piacciono le gambe». Il giornalista svela poi un altro retroscena della loro intimità: «A letto lo chiamo "Bionda"».

Simone è uno studente universitario e ha 23 anni. Come da lui stesso ammesso, ha scoperto la sua omosessualità solo di recente, dopo essere stato a lungo con una ragazza. È stato lui a contattare per primo Cecchi Paone, mandandogi un messaggio tramite Instagram. Dopo essersi incontrati, non si sono più lasciati.

