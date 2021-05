Caterina Collovati attaccata su Instagram: l'hater non è anonimo, lei lo smaschera: «Che stile...Ecco chi è»

Spesso sui social i personaggi pubblici devono fare i conti con utenti che non si fanno remore ad attaccarli, anche in modo scomposto e poco educato. È quanto accaduto a Caterina Collovati, giornalista e volto televisivo nonché moglie dell'ex calciatore Fulvio Collovati, campione del mondo nel 1982: sul suo profilo Instagram, Caterina ha postato lo scambio di commenti con un utente che non usava parole tenere nei suoi confronti.

«Quando l'hater non è affatto anonimo, ma scopri che ricopre un ruolo prestigioso per conto di un'azienda internazionale che fa dello stile il proprio biglietto da visita. Però, che stile! - scrive la Collovati nel suo post a corredo dello screenshot - Proprio vero, l'abito non fa il monaco anche se di Gucci». L'utente in questione si chiama infatti Lorenzo D'Elia, e come si evince dallo stesso post della Collovati, lavora per Gucci in un ruolo di primo piano.

Nello scambio D'Elia scriveva alla Collovati: «Non perdi mai l'occasione di tacere». «Taci tu, chi ti conosce?», risponde lei. E lui ancora: «Tanto in Rai non ti chiama nessuno. Inutile che lecchi il c...». E Caterina ribatte ancora: «Non lecco nessuno, in Rai ci sono già. Informati e usa un linguaggio meno volgare, altrimenti sloggia da questa pagina».

