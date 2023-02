Caterina Collovati, il bacio Fedez e Rosa Chemical a Sanremo: «È una porcheria, vergognatevi»

Il Festival di Sanremo è terminato da più di 48 ore, ma non smette di far discutere. A tenere i riflettori puntati sulla kermesse della musica italiana è l'ultima esibizione di Rosa Chemical che, in uno slancio passione, ha prima simulato un amplesso con Fedez e poi lo ha baciato di fronte a tutta Italia. Una scena che, oltre a far infuriare dietro le quinte Chiara Ferragni, ha acceso le polemiche sul tema del gender fluid. E sui social, Caterina Collovati, ha voluto dire la sua definendo la scena una «porcheria».

Mentre in molti si chiedono cosa stia accadendo in casa Ferragnez, a tenere banco è sicuramente il tema della fluidità di genere. E la giornalista ed opinionista tv, su Instagram, ha voluto dire la sua sulla scena andata in onda durante il Festival. Caterina Collovati ritiene che il tema del gender fluid sia molto serio, ma il come sia stato affrontato da Rosa Chemical e Fedez abbia ridicolizzato volutamente una situazione che crea sofferenza rendendola volgare e squallida agli occhi degli italiani. Un attacco social che è subito diventato virale e che sicuramente scatenerà la reazione dei diretti interessati.

«Significa ridicolizzare»

«Il tema del gender fluid è argomento assai serio - scrive sui social network la giornalista -. Trattasi di uno stato d’animo che spesso costringe a vite complicate, a giudizi affrettati, a chiusure emotive. Non bastano Rosa Chemical e Fedez che simulano una sodomia per sdoganare la condizione. Al contrario la loro rappresentazione è pura porcheria. Significa ridicolizzare volutamente una situazione in maniera volgare, pornografica, squallida.

A loro, artisti con la a minuscola, non stanno a cuore i diritti civili, i percorsi transgender, il mondo LGBT, loro le provano tutte solamente per disgustare sempre più, per la loro causa fatta di follower e soldi, più like più danaro.

Da persona normale, io sì discriminata, non li invito ad andare a quel paese, perché viste le attitudini ci andrebbero ben felici … Dico solo Fedez tu e il tuo amico/a vergognatevi di cotanta “zuzzimma”».

