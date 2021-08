Caterina Collovati bacchetta Aurora Ramazzotti dopo le "lezioni" social: «La versione sessuologa spinta, no»

I consigli sul sesso da parte di Aurora Ramazzotti non sono piaciuti a Caterina Collovati. Aurora Ramazzotti dal suo account Instagram ha dato ai suoi follower qualche “dritta” sulla vita fra le lenzuola, ma il suo intervento non è stato apprezzato dalla giornalista televisiva Caterina Collavati, che l’ha ripresa dal social.

Leggi anche > Fedez-Sgarbi, sui social botta e risposta sullo smalto del rapper

Caterina Collovati contro Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è molto popolare sui social e in passato ha affrontato diverse problematiche che le stavano a cuore. Le recenti lezioni di sesso però non sono piaciute a Caterina Collovati: «Fin quando Aurora Ramazzotti – ha scritto la giornalista dal suo account Instagram - ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada (cat calling) passi, fin quando ci ammorbava sull’importanza di accettarsi e mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate esibiva il suo lato B più del volto passi, ha l’età per farlo… Ma ora basta direi».

Per quanto riguarda la sessuologia però, nota Caterina Collovati, i suoi follower dovrebbero rivolgersi a veri esperti: «La versione sessuologa spinta: no. E se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far sesso fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi cosi delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di Tv8 quest’inverno. Eri molto brava».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Agosto 2021, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA