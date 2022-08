Otto anni d'amore meritavano di essere festeggiati a dovere. E per questo Caterina Balivo e Guido Maria Brera hanno scelto di attraversare l'oceano e volare negli Stati Uniti per il loro anniversario. Volendo esaudire il desiderio della conduttrice di avvistare le balene, il marito ha organizzato una gita speciale a bordo di un battello al largo di Boston, che la Balivo ha prontamente documentato. L'uscita tuttavia si è rivelata, con il senno di poi, una delusione.

Valentino Rossi sogna un altro figlio con Sofia Novello: «Dopo Giulietta vorremmo un maschietto»

Caterina Balivo, il regalo del marito e la delusione nel giorno dell'anniversario di nozze

«Anniversario con le balene. In quattro ore di viaggio solo una, vabbè sarà per la prossima ('credici' dice lo sposo)» ha raccontato in una storia sui social Caterina, che in passato aveva già vissuto quest'esperienza: «La volta scorsa ne vidi tante, si vede che oggi avevano da fare altrove».

A fine giornata il bilancio non è così negativo, ma nemmeno entusiasmante: «Ragazzi il massimo che sono riuscita a fare per voi. Avvistate 2 balene e tanti blu shark. Ha senso la gita? Solo se sarete più fortunati di me» ha aggiunto, aggiornando i follower in trepida attesa. «Però il rientro in città è stupendo» ha concluso, consolandosi con il meraviglioso skyline. Come a dire, anche senza balene, gli States valgono sempre un viaggio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA