Caterina Balivo al tavolino, la foto su Instagram: fan «scatenati» per un piccolo particolare

di Redazione Gossip

Caterina Balivo , fan impazziti per una sua foto su Instagram: su Leggo.it le ultime notizie. Caterina Balivo è seguitissima sui social, dove posta foto e selfie dei suoi momenti più intimi: ma con lo scatto pubblicato oggi sulla sua pagina, che la ritraeva seduta al tavolino nel leggere delle riviste, non poteva immaginare cosa avrebbe creato. Nella foto Caterina si copre gli occhi dal sole con una mano, ha i piedi appoggiati su una sedia davanti a lei e non indossa scarpe né calze.

E proprio il particolare dei piedi quasi in primo piano ha fatto ribollire il sangue a più di un suo fan, evidentemente attratto da questa parte del suo corpo. «Bella piedona», scrive uno dei suoi followers. «Allora lo fai apposta con sti piedi», scrive un altro, con chiaro riferimento ad un’altra sua foto postata nei giorni scorsi. E sono tanti, tra le decine di commenti sotto la foto, a complimentarsi con Caterina proprio per i suoi piedi nudi: commenti a volte educati, a volte più "spinti".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 19:07

