Caterina Balivo scoppia in lacrime su Instagram: «È morto. Mi mancherai...». La conduttrice campana ha condiviso con i follower un dolore che l'ha colpita nei giorni scorsi. In una serie di stories su Instagram, Caterina Balivo ha spiegato che un "membro speciale" della famiglia non c'è più.

«Ho gli occhi lacrimosi - dice commossa Caterina - oggi siamo venuti in campagna e il signore che lavora qui ci ha detto che Peter coniglio non c'è più». Il coniglietto che la conduttrice aveva regalato ai figli Guido Alberto e Cora è morto, dunque, mentre la famiglia Brera-Balivo si trovava a Roma.

Caterina Balivo poi posta tra le stories una foto scattata una settimana fa dei figli con il coniglietto, corredata da una tenera dedica: «Mancherai a me e ai tuoi fratelli GA e Cora».

