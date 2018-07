Caterina Balivo, mamma felice con i figli Cora e Guido Alberto a Capri prima del ritorno in tv

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CAPRI - Per lavoro ha lasciato Milano e ha traslocato a Roma per condurre “Vieni da me” su RaiUno, ma nel mentresi gode il mare di Capri assieme aiLa conduttrice, sempre in ottima forma con un costume intero nero, è stata fotografata da “DiPiù” nella Baia di Marina Piccola, sul litorale di Torre Saracena, mente gioca felice in acqua con la piccola Cora, un anno ad agosto, e il figlio maggiore Guido Alberto.Assente il marito di Caterina, il finanziere Guido Maria Brera.