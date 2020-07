Caterina Balivo bacchettata per la foto in auto: «Non si fa alla guida»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 19:05

Tempo di vacanza per Caterina Balivo che si immortala in auto mentre parte per la Sicilia con tutta la famiglia. Lo scatto, però, ha sollevato un polverone tra gli utenti: il marito della conduttrice indossa le cuffie mentre guida, violando il codice della strada. “Tuo marito guida con le cuffie ???” ha chiesto ad esempio qualcuno particolarmente sorpreso. “No, era solo per quei 5 minuti” si è affrettata a rispondere Caterina. “Non è un bell’esempio, andrebbe ritirata la patente” aggiunge un altro utente a cui la conduttrice replica: “Tranquillo, è tutto sotto controllo”. C’è poi anche chi prova a smorzare i toni e ironizza: “Tuo marito ha le cuffie per non sentirti?”, strappandole una risata. Foto: Kikapress