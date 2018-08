Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e lo "scivolone" social. L'ex conduttrice di Detto Fatto, che a settembre sbarcherà su Rai1 con il nuovo programma Vieni da me , è sempre attivissima su Instagram e ormai quasi un milione di follower la seguirebbe ogni giorno. Ma la solare #brunettaforever avrebbe fatto. E non sarebbe la prima volta. Ecco cosa è accaduto.Cate avrebbe incontrato un fan in strada. Il ragazzo saluta la sua beniamina con grande affetto: «Mi si è fermato il cuore». E lei replica ridendo: «».Per la conduttrice, che si è fatta amare dai follower per i suoi modi garbati, non sarebbe la prima gaffe social. Qualche tempo fa, sempre in una storia di Instagram, aveva chiesto a un'autrice: «». Cosa ne penseranno i fan del nuovo? Staremo a vedere.