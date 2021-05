Caterina Balivo e la foto con la "pancetta": «Rotolini? Smagliature? E allora?!? W il bikini!»

Caterina Balivo mostra la pancetta su Instagram. La bella conduttrice Caterina Balivo ha postato degli scatti su Instagram in cui esalta le sue forme leggermente più "tondette" rispetto al passato: “Rotolini? Pancetta o panciona? - ha scritto sul social - E allora?!? W il bikini!”

Il post condiviso da Caterina Balivo su Instagram

Un messaggio importante da parte di Caterina Balivo. La conduttrice ha postato dal suo account Instagram alcuni suoi scatti in bikini in cui, felice e sorridente, mette in evidenza una piccola pancetta. Nella didascalia Caterina Balivo spiega i motivi della sua condivisione: “Rotolini? Pancetta o panciona – ha scritto sul social - smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini!”.

Numerosi i commenti da parte dei follower che le fanno i complimenti per la scelta, anche da parte di amici Vip come Samantha De Grenet che sottolinea: “Una donna quando è bella è bella...chili, non chili, pancia o non pancia”. Altri fan invece, apprezzando il comunque messaggio, non ritengono quella sfoggiata da Caterina una “pancetta”, soprattutto se confrontata con la loro...

