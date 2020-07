Caterina Balivo, crisi con il marito Guido Brera? «Lui non appare più». Poi lei svela tutto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Luglio 2020, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi lei svela tutto. La conduttrice campana ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia, nell'isola di Favignana, dove ha festeggiato il matrimonio della sorella Sarah insieme a tutta la famiglia.Caterina Balivo ha documentato con foto e video su Instagram i giorni di festa, ma ai fan non è sfuggito un particolare. Come riporta il sito Gossip e tv,».Ma a chiarire tutto è la diretta interessata.Tutto tranquillo dunque? Staremo a vedere.