Caterina Balivo compie 41 anni, festa di compleanno con Belen Rodriguez: «Ho espresso il desiderio»

Caterina Balivo festeggia il compleanno con Belen Rodriguez. Caterina Balivo ha compiuto 41 anni e dopo aver celebrato la giornata assieme alla famiglia, si è regalata una divertente serata con le amiche in un locale di Milano.

Enrico Brignano e Flora Canto di nuovo genitori. L'annuncio social: «Il nostro piccolo secondo miracolo di vita»

CATERINA BALIVO, ALLA FESTA DI COMPLEANNO C'E' BELEN RODRIGUEZ

Caterino Balivo ha postato alcuni momenti del piccolo party per il suo compleanno dalle stories del suo account Instagram. Per Caterina al tavolo arriva la torta mentre gli ospiti della serata, fra cui appunto Belen Rodriguez, e i camerieri del locale le cantano in coro “Tanti auguri”. Lei spegne felice le candeline e assicura sul social: “Giuro che ho espresso il desiderio”.

Prima della serata fra amici con Belen Rodriguez, Caterina Balivo, nuovo giudice de “Il cantante mascherato”, era assieme al marito Guido Brera e, sempre dal social, aveva ringraziato per i numerosi auguri che le erano già arrivati. A fianco di un video in cui balla col consorte ha scritto: “Ieri mi avete sommerso di auguri e per ringraziarvi tutti posto il momento più romantico di ieri (l’unico!!!)... Arrivata a Milano oggi e ho ancora spento le candeline... mi sa che potrei continuare per tutta la settimana 😆 #caterinabalivo #caterinasecrets””.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA