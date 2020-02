di Emiliana Costa

Caterina Balivo rivela: «Non mi corteggia più nessuno, vorrei capire se sono diventata un cesso». Venerdì 21 febbraio la conduttrice di Vieni da me compirà 40 anni. Alla soglia di un compleanno così importante, Caterina Balivo si è raccontata in un'intervista al settimanale Oggi. Dal matrimonio con Guido Maria Brera, alla nascita dei figli Guido Alberto e Cora. La conduttrice ha anche rivelato un suo "cruccio".

«Non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio - racconta la conduttrice -. Vorrei capire se è paura di mio marito o se sono diventata un cesso».

Caterina Balivo poi ha svelato di desiderare il terzo figlio, ma il marito non sarebbe d'accordo. «Non posso fare bilanci - dice - perché sono un’irrequieta. Vivo qui, ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di due figli e desidero il terzo… Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani. Ma significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari. Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto e a vincere è la testa, perché ho un marito che dice no».



