Caterina Balivo, madrina del body loving: «Ho tre taglie in più, ma sono bella e felice»

Caterina Balivo non ha paura del passare del tempo. Inevitabilmente con l'età che avanza ognuno assiste a dei piccoli grandi cambiamenti sul proprio corpo, ma la conduttrice non sembra esserne preoccupata. E, anzi, accoglie la metamorfosi con piacere, accettando volentieri le nuove forme del suo corpo. «Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta», rivela la Balivo a Molto Donna, l'inserto settimanale de Il Messaggero.

Caterina Balivo, a 42 anni, si candida ad essere una delle madrine del body loving. Il suo messaggio è un inno a guardare il proprio corpo con il giusto occhio, imparando ad accettarsi e ad apprezzarsi a qualsiasi età, proprio come lei.

«Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando», spiega nell'intervista.

Anche per un'ex Miss Italia il tempo passa, ma la Balivo apprezza molto il suo cambiamento. Nel 1999 divenne la donna più bella d'Italia e, in 23 anni, il suo fisico si è addolcito con le curve che si sono fatte più morbide. Ma quello che il tempo non è riuscito a cambiare è il suo sorriso e il suo modo di vedersi davanti allo specchio. Un atteggiamento che la porta ad amare la vita e a essere sempre piena di vitalità e gioia. La giovane 19enne che fece perdere la testa a tutta Italia, oggi è una donna stupenda e, proprio come detto da lei, in futuro sarà ancor più bella.

