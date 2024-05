Carolina Morace si confida: «Io e mia moglie ci siamo innamorate per una gaffe. Figli? Ci piacerebbe ma è complicato»

di Redazione web

Carolina Morace e la moglie Nicola Jane Williams sono sposate dal 2012 e sono davvero felici insieme, anche se uno dei loro sogni più grandi, ovvero avere un figlio, non si è ancora realizzato. In una recente intervista a Vanity Fair, l'ex calciatrice e allenatrice - che ora si è tuffata in politica aderendo al partito del Movimento 5 Stelle - ha raccontato come ha conosciuto Nicola e com'è nato l'amore tra di loro.

L'intervista di Carolina Morace

Carolina Morace ha spiegato come ha conosciuto la moglie Nicola Jane Williams con la quale si è sposata nel 2012 a Bristol. L'ex allenatrice della Nazionale Italiana di calcio femminile, ha spiegato a Vanity Fair: «Lei è australiana, io italiana e ci siamo incontrate la prima volta Giappone, io facevo l’istruttrice Fifa e lei era allenatrice in seconda della nazionale under 20 australiana. Era un meeting tra tecnici, io non volevo andare perché era il 15 agosto e lei non voleva perché eravamo tutte donne istruttrici. Io l’avevo notata, perché è alta un metro e ottanta ed è oggettivamente bella. Il giorno dopo lei mi ha fatto una domanda e io rispondendole siccome nella sua targhetta del nome c’era scritto Nicola Jane Williams, non mi andava di chiamarla Nicola perché pensavo fosse maschile e allora l’ho chiamata Jane e lei mi ha guardata malissimo.

Carolina Morace ha fatto outing nel 2020 proprio grazie a Nicola: «Ci siamo conosciute in agosto, a ottobre io sono andata a trovarla in Australia e lì abbiamo deciso che a dicembre sarebbe venuta a fare Natale a casa mia. È stata lei a dirmi che voleva essere lei a venire in Italia perché i miei genitori sono anziani. Io prima andavo a casa sempre da sola, facevo la parte della single anche se magari stavo con qualcuna, lei ha cambiato tutto in maniera naturale. Quella è stata la prima volta che mi hanno vista con una compagna».

Carolina Morace e i figli

Carolina Morace e Nicola Jane Williams sono innamorate e vorrebbero allargare la loro famiglia anche se è complicato: «Nicola ha una figlia in Australia con un'altra donna e il suo nome è scritto nel certificato di nascita della bambina ed è quello che vorrei che la legge garantisse anche in Italia alle famiglie omogenitoriali. Sono temi che mi stanno molto a cuore. Quello dei figli è un pensiero che io e Nicole abbiamo, vorremmo averne insieme. In Italia però per le coppie omogenitoriali non è possibile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA