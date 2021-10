Carolina Marconi nuda sui social: «Il tumore mi ha ucciso in tanti modi, sono pronta a rinascere»

Carolina Marconi continua a raccontare la sua malattia attraverso i social e lo fa con uno scatto che la ritrae nuda, esattamente nel modo in cui è venuta al mondo, come specifica lei stessa. L'ex concorrente del Grande Fratello non ha mai nascosto la lotta contro il tumore al seno, mostrando la perdita di capelli, le cicatrici sul suo corpo, il dolore per la chemio, ma ora, che è a un passo dalla fine delle terapie ha detto di essere pronta per la sua rinascita.

«Questa sono io oggi…. Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte) ora sono pronta a rinascere. Eccomi ..nuda come quando sono venuta al mondo… pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi qui..mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo», spiega nel lungo post in cui si mostra senza veli, senza capelli e con i segni delle operazioni addosso nella vasca da bagno.

«Un gesto coraggioso che ha scelto di fare per sostenere chi come lei lotta per la stessa battaglia. ’amore e la forza ce le abbiamo dentro… dobbiamo solo imparare a tirarle fuori quando serve… quando la vita ti mette difronte ostacoli insormontabili. Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso ..è ora di Risorgere». Poi un messaggio a tutte le donne: «Sta finendo il mese rosa della prevenzione ma voi non abbassate mai la guardia. Continuate a fare le visite che servono, prenotate pap test ed ecografie annuali. Amatevi sempre…con affetto Carolina».

