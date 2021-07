Carolina Marconi e la lotta al cancro, taglio di capelli definitivo: «Mi vedete sorridente, ma ne soffro»

La sua battaglia per evitare una recidiva del tumore al seno continua. E’ per questo che Carolina Marconi, prima di iniziate la chemioterapia, aveva già accorciato la lunga chioma, per poi passare ora al taglio corto, postando un selfie su Instagram e scrivendo: «Non crediate che non ne soffra. Bisogna vederlo da un altro punto di vista, l’importante è stare bene».

L’italo-venezuelana, bella e sorridente anche con il taglio netto, continua spiegando ai suoi fan la scelta. «Ciao ragazzi come state? Io bene ho finalmente tagliato i capelli, vi piacciono? Non pensavo ma sono molto comodi, adesso quando faccio la doccia ci metto davvero poco e non un’ora come facevo prima ad asciugarli. Mi vedete sempre sorridente, non crediate che non ne soffra, per una donna sono importanti i capelli, quando ti ritrovi in questa situazione chi ha vissuto questa quest’esperienza mi può capire, vedere cadere i tuoi capelli non è di certo una cosa bella…», rivela sul social. E aggiunge: «Qualche volta un piantino lo faccio per sfogarmi perché fa bene dopo mi rialzo più energica e positiva di prima perché nella vita vale la pena lottare sempre senza mai arrendersi…la vita è adesso…godetevela…».

