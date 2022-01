Carolina Marconi ha scritto un libro sulla sua malattia: «È la cosa più bella che abbia mai fatto nella mia vita»

Carolina Marconi ha scritto un libro sulla sua malattia. A due mesi dall'ultimo ciclo di chemioterapia per il tumore al seno scoperto l'anno scorso, l'ex gieffina si è gettata a capofitto in un nuovo progetto di cui fra poco raccoglierà i primi frutti.

Il nuovo libro di Carolina Marconi

Come promesso ai suoi fan, la showgirl non ha mai smesso di lottare e cercare nei suoi affetti più cari e in se stessa la forza per rialzarsi. Dalla sua dolorosa vicenda personale è nato un libro dal titolo Sempre con il sorriso, che uscirà nelle librerie il prossimo 25 gennaio. Edito da Piemme, è un racconto a cuore aperto della sua «battaglia più difficile», che è riuscita a vincere anche grazie alla propria famiglia e al compagno Alessandro Tulli, che l'ha fatta «sentire sempre bella».

La 43enne lo ha annunciato via social in un post con cui ha festeggiato la rimozione del port che aveva nel braccio, pubblicando un’immagine scattata dopo aver tolto la cannula. «Oggi finalmente ho levato il port, la cannula lunga 41 cm in vena che ho portato in tutto mio percorso. È la cosa che più mi ha creato angoscia, ricordo il giorno che l’ho messa: quanta paura, avere un oggetto dentro che non ti appartiene…», ha raccontato l'attrice venezuelana naturalizzata in Italia.

«Come farò in questi mesi e se prendo un’infezione? – si chiedeva preoccupata Carolina Marconi –. Non c’è stato un solo momento in cui non abbia pensato a quel cosino, dovevo stare attenta a dormire, nn potevo fare pesi grossi, non potevo prendere in braccio i miei nipotini: è stata la cosa più brutta che potesse capitarmi». Ora che anche l'ultimo ricordo dei cicli di terapia è stato rimosso «ho voluto pubblicare la foto di quando ho messo il port che è stato l'inizo del mio percorso e l’ho voluta utilizzare come copertina del mio libro», ha proseguito la Marconi.

Il suo libro «parla di speranza, di amore e di famiglia. Un percorso duro ma sempre con il sorriso con una piccola luce in fondo al tunnel, perché si supera tutto nella vita». «Spero che il mio racconto possa dare un aiuto a chi sta affrontando un faticoso percorso e pensa di non farcela: bisogna lottare, non temere – ha concluso Carolina Marconi, che poche settimane fa a Storie Italiane aveva espresso il desiderio di diventare mamma –. La vita è meravigliosa non perfetta».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 20:07

