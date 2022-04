Carolina Marconi, la dolce dedica al fidanzato per i suoi 40 anni: «Sei un dono di Dio» IL POST

«Tantissimi auguri amore mio, oggi fai 40 anni sei tutto quello che ho ,tutto quello che ho sempre sognato e ringrazio Dio x avverti messo nel mio cammino». Sono parole dolci e piene d'amore quelle che Carolina Marconi rivolge al fidanzato Alessandro Tulli per il suo compleanno. L'influencer , appena uscita dal lungo travaglio della lotta contro il cancro al seno, ha sempre mostrato ai follower il compagno che da anni l'affianca e la supporta in ogni momento.

Carolina Marconi, la rivelazione dopo il tumore: «C'è discriminazione. Firmate la petizione...»

E, nel giorno del 40esimo compleanno di Alessandro, Carolina pubblica un lunga post per ricalcare l'intensità del suo amore: «Ricordati ..sei un dono di Dio ,grazie per L’uomo che sei , grazie x farmi sentire al centro del tuo mondo ,Sono davvero onorata di essere al tuo fianco ,sei la persona migliore che conosca ..ti amo più del ti amo ….tua x sempre Carolina» scrive l'ex gieffina.

Sul suo profilo social, Carolina ha sempre raccontato ai follower l'evoluzione del suo percorso: dal momento in cui ha saputo la drammatica notizia, a quando ha cominciato a perdere i capelli, fino all'ultima seduta di chemio. Col sorriso e con profonda commozione ha spiegato senza filtri i momenti peggiori che ha dovuto attraversare e la speranza che non ha mai perso. E ora, insieme ad Alessandro, Carolina desidera diventare madre, nonostante tutte le difficoltà che la sua situazione comporta. Poco tempo fa, infatti, aveva raccontato che, oltre alla maternità, anche l'adozione per lei era difficile, dato che non è facile ricevere un bambino dopo aver affrontato un tumore, come ha denunciato su Instagram: «Ci stiamo facendo seguire da un avvocato purtroppo nn sono idonea ad intraprendere un‘adozione perchè ho avuto un tumore anche se sono guarita».

