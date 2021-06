Carolina Marconi taglia i capelli prima della chemio: «Li ho sempre adorati lunghi, un giorno tutto passerà»

Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, inizierà domani il primo ciclo di chemioterapia e per farlo si è tagliata i capelli, da sempre portati lunghi, per poi farsi fotografare e lanciare un messaggio di coraggio e positività sul suo profilo Instagram. «Ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti- confessa Carolina che poi ironizza - tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco. Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’importante è la salute». E il pensiero va alle persone che stanno affrontando il suo stesso percorso.

Già nei giorni scorsi Carolina aveva raccontato il suo dolore e la sfida che la aspettava.E lo aveva fatto sempre attraverso dei messaggi social. «Non sono brava a raccontarmi- aveva scritto- ma vorrei condividere, anche se non è facile, un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto. Mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. I pensieri mi tormentavano. Mi chiedevo: "E ora tutti i miei sogni e i miei progetti che fine faranno?!" Mi sentivo finita come donna. Distrutta, mi mancava l'aria. Ero persa».

A ciò aveva fatto seguito un altro post successivo alla difficile operazione di circa 8 ore alla quale si era sottoposta. «Dovevano esportarmi il tumore e anche ricostruirmi la mammella. Ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio. Quel giorno ero la prima della lista ad essere operata alle 8 del mattino. Mi ricordo che prima di chiudere gli occhi ero terrorizzata dal pensiero di non risvegliarmi». Adesso è il momento della chemio e per questo step insieme a lei c'è sua sorella Elisabetta ma anche le sue amiche di sempre.

