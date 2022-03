Carolina Marconi, dopo la chemio riprende a vivere: «Mi sto allenando e ho tanti progetti»

«Eccomi qui nn sono sparita ragazzi ,sto facendo una cosa bellissima e quando sarà finita la comunicherò con il cuore a tutti voi» scrive Carolina Marconi su Instagram, comunicando ai fan che c'è una news in arrivo. Nessun dettaglio per il momento, ma l'ex gieffina, che ha attraversa un lungo percorso di chemio a seguito del cancro al seno, aggiorna costantemente i suoi amati follower su come sta. «Nel frattempo continuo ad allenarmi..in realtà nn ho mai smesso anche se alcune volte mi sforzo tantissimo .. nn ho ancora la forza e l’energia di prima ma il mio obiettivo è mettermi in forma come non mai» continua nel lungo post.

«Ho preso durante il percorso di chemio 14 kg ..ne ho buttati 4 con fatica - scrive l'influencer, senza filtri - ma ne restano ancora un po’ ..comunque nn mi arrendo». E rassicura i suoi fan: «Mi sento benissimo, la prima cosa e’ la salute soprattutto mentale..ho l'entusiasmo di una bimba piccola..ho voglia di fare tante cose ,ho voglia di aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita».

