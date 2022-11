Carolina Marcialis, gomme tagliate all'auto della moglie di Cassano: «Il karma ti presenterà un conto più salato»

di Redazione web

Carolina Marcialis nelle scorse ore ha postato sul proprio profilo Instagram una storia in cui mostra una delle ruote della sua macchina tagliate. La moglie dell'ex calciatore Antonio Cassano non si preoccupa però eccessivamente, si affida invece al karma.

Il racconto social

Nelle scorse ore Carolina Marcialis ha postato una Instagram story in cui racconta la sua disavventura: qualcuno le ha bucato le ruote della macchina. La ex pallanuotista ha scritto:

«Chiunque tu sia grazie per avermi tagliato due gomme, tanto le dovevo cambiare. Mi dispiace solo per te perché prima o poi la vita ti presenterà un conto più salato di quello per due gomme nuove».

Il profilo Instagram

Per Carolina Instagram è come se fosse un diario: tutti i giorni pubblica foto con frasi e didascalie molto profonde mentre nelle proprie storie tiene aggiornati i follower sulla propria vita quotidiana

La moglie di Cassano conta 171 mila follower.

