Carolina Crescentini e Motta si sono sposati: il matrimonio "segreto" in Toscana

Domenica 8 Settembre 2019, 14:58

si sono. L'attrice romana, 39 anni, e il cantautore livornese, 32 anni, hanno celebrato le nozze lontani dal clamore mediatico in quello che può essere definito a tutti gli effetti un "". La cerimonia si è svolta sabato 7 settembre in un resort in provincia di Grosseto, e anche se gli sposi non hanno diffuso alcuna notizia ufficiale, qualche dettaglio è trapelato sui social.La Crescentini e Motta erano entrambi vestiti di bianco, in abiti firmati Gucci. La cerimonia con rito civile siè svolta all'aperto e un colorato gruppo di damigelle ha anticipato l'arrivo della sposa.Solo pochi giorni prima del matrimonio, Carolina Crescentini aveva pubblicato su Instagram una foto con il futuro marito dalla didascalia misteriosa: “Tic tac #shh #us”. Chiaro il riferimento a un conto alla rovescia, ma difficile immaginare a cosa si riferisse.Motta e Carolina Crescentini sono legati da due anni, da quando si sono conosciuti ad una cena a casa di amici comuni.