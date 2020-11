Carmen Russo e la paura del coronavirus: “Con Enzo Paolo Turchi nessun rapporto intimo”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non hanno più rapporti intimi per via del coronavirus. Carmen Russo è molto spaventata e le protezioni raccomandate certo non la invogliano: “Un po’ mi manca il contatto con mio marito, all’inizio abbiamo anche provato a baciarci con la mascherina ma ci sembrava di soffocare”.

Prima erano molto controllati (“A Tale e Quale Show in Rai facevamo i tamponi tutte le settimane. Se anche uno di noi fosse risultato positivo tutto il programma sarebbe stato sospeso.”) ma ora Enzo Paolo viaggia ed è esposto al possibile contagio: “Enzo Paolo – ha raccontato Carmen Russo a “DiPiù” - in questo momento va spesso a Palermo per occuparsi della scuola di danza, dunque sarebbe rischioso darci anche un solo bacio”.

Le precauzioni poi rovinano l’atmosfera e quindi bisognerà aspettare fino alla prossima primavera: “Enzo Paolo ha anche provato a convincermi a farci delle carezze intime dopo aver igienizzato le mani, ma io sono una istintiva, tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 00:31

