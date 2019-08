Carmen Di Pietro Gate? Parla il finto fidanzato: «Sono stato solamente usato, avrò la mia rivincita»

Mercoledì 7 Agosto 2019, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nulla di fatto, sembra essere non vera la love story frae il suo personale trainer. La showgirl aveva rilasciato un articolo con tanto di foto su “Grand Hotel” in cui presentava il suo giovane, Matteo Alessandroni, di professione personal trainer e di 29 anni più giovane.Lui però sembra non essere in totale disaccorto e dal social ha fatto sapere che non esiste nessuna relazione: “Ci tenevo a precisare a tutti che l’articolo che è uscito sul Grand Hotel riguardo Carmen Di Pietro era solamente a scopo di fitness – ha spiegato in un post - in quanto l’ho allenata una volta e non avendo firmato delibera e consenso, ci hanno fatto sopra un gossip totalmente falso, ci hanno giocato sopra rovinando la mia immagine.Ci tenevo a scriverlo a tutti, non ci ho guadagnato nulla, né soldi né pubblicità, non l’ho fatto per avere fama e niente, pensavo si trattasse di qualche scatto inerente al mio lavoro di Personal Trainer per spiegare alcuni esercizi da poter svolgere a casa. Sono stato solamente usato per cui avrò la mia rivincita”.