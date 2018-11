Carlotta Mantovan e la figlia Stella: al parco con la famiglia di Carlo Conti

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è tornata alla vita di tutti i giorni dopo la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. Carlotta infatti affianca Antonella Clerici nel programma "Portobello" e nel tempo libero frequenta, assieme alla figlia Stella, la famiglia di. La Mantovan infatti è stata sorpresa da "Diva e donna" in un parco della Capitale assieme alla piccola Stella, Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti e il figlio Matteo. Le mamme assistono i piccoli che giocano felici insieme e Carlotta sorridente si occupa in prima persona di spingere la figlia sull’altalena.Ultimante la Mantovan ha parlato della sua esperienza a Portobello a fianco di Antonella Clerici, anche lei grande amica di Frizzi: “Antonella – ha spiegato - sa interpretare i miei pensieri, le mie emozioni. Mi dà spunti su cui riflettere. Fare Portobello con lei è una gioia che va oltre il lavoro, di cui sentivo la mancanza, perché so che ci divertiremo, che siamo noi due”.